Курс євро в банку складає 42,15 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 22 лютого, залишився на попередньому рівні - 38,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і становить 42,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,20 грн, євро - за курсом 41,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" не змінився і складає 38,76 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 18 копійок - до 42,37 грн.

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Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 22 лютого, зріс на 10 копійок – до 38,90 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 42,17 грн за євро.

Національний банк України встановив на четвер, 22 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,62 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок.

Помітно подешевшала національна валюта і щодо євро. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,72 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 18 копійок порівняно з учорашнім курсом.

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