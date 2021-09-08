Долар перетнув психологічну позначку: що чекати восени

Гривня протягом майже усього літнього періоду укріплювалася стосовно долара, а з початком осені взяла курс на послаблення, перетнувши навіть психологічну позначку у 27 гривень. Чого варто очікувати від української валюти далі та чи є ризики подальшого знецінення?

Українська гривня з початком осені вже протягом останніх 25 років демонструє нестабільність. Це пов’язано з тим, що після літнього затишшя починається активна діяльність як бізнесу, так і населення, а також це період, коли уряду треба сплачувати обов’язкові платежі за зовнішніми запозиченнями. Попит на валюту підвищується, тому гривня традиційно в цей період слабшає.

Хоча були в українській історії та винятки з цього правила. Наприклад, з вересня по грудень 2019 року гривня активно зростала, укріпившись за цей період більше, ніж на одну гривню – до 24 гривень за долар, але вже за перший квартал 2020 року швидко ослабла до 27,5 гривень за долар.

Завжди будь-які коливання гривні викликають, якщо не хвилювання, то підвищений інтерес у українців до факторів, які призводять до змін курсу валют. Саме тому варто познайомитися з думками експертів, щоб, знаючи причини поведінки гривні, захистити себе від можливих ризиків стрімкого здешевлення національної валюти.

Осіння нервовість гривні

Національна валюта протягом літніх місяців поступово укріплювалася, але на початку осені дещо здала позиції стосовно долара: за офіційним курсом гривня почала щодня поступатися по кілька копійок американській валюті, ослабнув за перший неповний тиждень вересня на 13 копійок - до 27,02 гривні за долар.

З початком другого тижня національна валюта знову повернулася до зростання, укріпившись за офіційним курсом на 21 копійку до 26,81 гривні за долар.

За словами фінансистів, тенденція останніх днів до просідання нашої грошової одиниці не є критичною і пов'язана з пожвавленням ділової активності, що традиційно для початку осені в Україні.

У цей час щорічно попит на долар зростає у зв'язку з підвищенням активності імпортерів. Також на валютному ринку можливе невелике зниження пропозиції американської валюти. У зв'язку з цим аналітики передрікають просідання гривні до кінця року, максимум, до рівня 27,5-28,0 гривні за долар, що є нормальним для поточної економічної ситуації.

Позитивні фактори

За словами голови Ради Незалежної асоціації банків України Романа Шпека, важливим фактором до укріплення гривні є зростання цін на експортні товари.

"Варто зазначити, що, в першу чергу, рекордні ціни на товари нашого експорту – це, напевно, основний фактор укріплення гривні. Зростання цін стосується як сільгосппродукції, так і металургії", – зазначив Шпек.

"Якщо говорити про останні 12 місяців, то зростання цін було на рівні 30-60 відсотків", - підкреслив Шпек.

Крім того, очікується, що цьогорічний врожай зернових в Україні досягне 79 млн тонн, що на 22 відсотки більше показника минулого року. Це дає сподівання на непогані позиції українських товаровиробників на експортних ринках, що зумовить збільшення надходжень валютної виручки в нашу країну.

Другий сприятливий фактор для гривні – це збільшення частки нерезидентів в українських облігаціях внутрішньої державної позики.

"Частка нерезидентів збільшилася в першій половині року, пікові значення – на рівні 110 млрд гривень – зафіксовані у червні. Ми починали цей рік з курсу долара 28,5 гривень – це дуже приємний курс для входження", – пояснив начальник управління інвестиційно-торгового бізнесу банку "Альянс" Станіслав Лисянський.

За словами президента інвестиційної групи "Універ" Тараса Козака, ще одним чинником, що позитивно впливає на курс, можна назвати величезні обсяги валюти, що надходять до країни від українських "заробітчан".

"У першому півріччі було встановлено черговий рекорд, і Національний банк очікує, що за весь 2021 рік до України від "заробітчан" надійде приблизно 13 млрд доларів", - підкреслив він.

Крім того, наші українські IT-спеціалісти також нарощують обсяги виручки від послуг та робіт на закордонних ринках приблизно на 20 відсотків щорічно. Цього року від них очікується понад 5 млрд доларів надходжень.

"Такий платіжний баланс виглядає досить стабільно, і значних коливань курсу не має бути, якщо тільки не станеться якийсь черговий "чорний лебідь". Найімовірнішим сценарієм до кінця року буде курс 26,5 — 27,5 гривень за долар", - спрогнозував Козак.

"Подарунок" від МВФ

Аналізуючи поведінку гривні, варто звернути увагу на нещодавно отриманий Україною "подарунок" від ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.

У рамках затвердженої на початку серпня додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на суму 650 млрд доларів, які розподілили між країнами-членами Фонду для відновлення світової економіки від коронакризи, наша держава отримала понад 2,7 млрд доларів. Кошти вже надійшли на рахунок України.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, отримана допомога від МВФ є безповоротною, тобто її не треба буде повертати, а зазначені кошти будуть витрачені на забезпечення макроекономічної стабільності, збільшення соціальних виплат і підтримку вітчизняної економіки на шляху її відновлення після коронакризи.

"Це - не кредит, а безповоротна допомога. Ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення. При цьому отримання відповідного траншу жодним чином не впливає на наше рішення продовжувати співпрацю з МВФ в рамках програми stand-by", - сказав глава уряду.

Отримані кошти не впливають на поточну співпрацю Фонду з нашою державою, проте, за словами президента Володимира Зеленського, Україна готується до чергової місії МВФ, яка має відвідати нашу країну вже цього місяця.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні. На цьому я наголосив під час нашої телефонної розмови з пані Крісталіною Георгієвою (директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду – УНІАН)", – зазначив Зеленський.

Якщо місія завершиться позитивно для України, то є шанси до кінця року отримати не тільки ще 600 млн доларів від МВФ, але і 600 млн євро від Європейського Союзу. Ці кошти можуть поповнити золотовалютні резерви Національного банку, що буде гарантувати за умови відсутності жорстких локдаунів у зв’язку з поширенням Covid-19 стабільний курс національної валюти, як мінімум, до кінця поточного року.

Основні ризики

Серед головних чинників, які можуть стримувати зростання гривні або спричинити її здешевлення, банкіри називають зростання цін на енергоносії.

"Нафта зросла в ціні на 60 відсотків за останні 12 місяців, вугілля – на 205 відсотків. Це те, що Україна традиційно закуповує", – підрахував Шпек.

Ще одним стримуючим фактором для росту національної валюти є відсутність достатнього рівня інвестицій в країну та необхідність виплачувати нерезидентам дивіденди та погашати борги.

"Також слід зазначити виплату дивідендів нерезидентам – цей фактор матиме вплив, суми виплат будуть суттєвими. Також з початку року всі обговорювали це питання, очікували, що в Україну прийдуть великі інвестиції. Але зараз цей ринок лише набирає обертів, чекаємо інвестицій трохи пізніше, коли угод стане більше", – зазначив Лисянський.

За словами директора департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антона Болдирєва, базовий сценарій банку передбачає курс національної валюти до кінця року на рівні 27-27,5 гривень за долар з можливою невеликою корекцією.

"За негативного сценарію курс гривні може опуститися нижче 28 гривень за долар, але ми розпочинали цей рік з курсу долара вище 28 гривень. Це нормальний рівень для нашої країни", – зазначив банкір.

Болдирєв підкреслив, що по факту курс може повернутися до тих показників, з якими розпочинали рік.

"Але це не буде одномоментне зниження курсу. Вже зараз ми бачимо, що компанії-імпортери починають готуватися до "чорної пятниці", закуповують товари, підписують контракти", - попередив він.

Як видно з прогнозів і очікувань, українська валюта зараз демонструє відносну стійкість, і попри сезонну девальвацію, найближчим часом шторм не передбачається.

Тобто, громадянам немає ніякої необхідності зараз бігти в обмінники.

При цьому будемо пам’ятати, що реальним на цей час ризиком як для валютного курсу, так і для національної економіки в цілому є чергова хвиля коронавирусу в Україні, яка загрожує поверненням до суворих карантинних обмежень, які спричинять поглиблення кризових явищ, зменшать дохід від експорту і підвищать попит на долар.

Богдан Слуцький

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter