Продати долар можна в середньому за курсом 39,40 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 26 квітня, зріс на 5 копійок – до 39,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також зріс на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 1 копійку, до 39,89 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,78 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні незмінний і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,67 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,52 грн/євро, тобто гривня впала на 34 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Як розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу, на послаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів, що вплинуло на співвідношення попиту і пропозиції на ринку та зумовило девальваційні процеси.

Вас також можуть зацікавити новини: