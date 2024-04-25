НБУ є активним учасником валютного ринку і готовий згладжувати надмірні коливання курсу.

На послаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу.

"З другої половини березня активізувалися видатки уряду. Це було, безумовно, зумовлено отриманням міжнародної допомоги, відновленням її ритмічності: якщо в січні-лютому вона не була настільки ритмічною, за результатами березня Україна отримала 9 млрд доларів від міжнародних партнерів. Відповідно це зумовило збільшення видатків і вплинуло на співвідношення попиту і пропозиції на ринку та зумовило девальваційні процеси", – сказав він.

За словами Гелетія, при цьому ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Нацбанк є активним його учасником і готовий згладжувати надмірні коливання курсу.

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"У нас є достатній запас золотовалютних резервів, ми спостерігаємо позитивні тенденції на ринку в частині збільшення його глибини – понад 50% операцій на ринку відбуваються без участі НБУ. Нацбанк контролює ситуацію, тому немає жодних підстав для будь-якого занепокоєння", – зазначив заступник голови.

Курс валют в Україні

Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. У 2024 році, зокрема, очікується незначна девальвація до рівня 41 грн/дол. Далі прогнозується поступове послаблення гривні до позначки у 54,1 грн/дол. у 2029 році.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 25 квітня, знизився на 5 копійок – до 39,85 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро.

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