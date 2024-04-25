Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,67 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,52 грн/євро, тобто гривня впала на 34 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,54/39,59 грн/дол., євро – 42,28/42,32 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 25 квітня, не змінювався і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і складає 42,95 грн за євро.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що на послаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів, що вплинуло на співвідношення попиту і пропозиції на ринку та зумовило девальваційні процеси.

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