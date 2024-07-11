Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,38 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 12 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,88 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно послабшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 44,38 грн/євро, тобто гривня знизилася на 30 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,98/40,91 грн/дол., євро – 44,46/44,46 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 11 липня, не змінився і складає 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і складає 44,50 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 11 липня, не змінився і складає 41,05 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,55 грн за євро.

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