За словами президента, законопроект допоможе зберегти тисячі життів "і зробить обидва наші народи сильнішими".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підтримку Палатою представників Конгресу США закону про військову і фінаснову допомогу Україні.

"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати", - підкреслив Зеленський.

За його словами, життєво важливий законопроект про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими.

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"Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!", - написав глава держави.

Надання допомоги США Україні

У суботу, 20 квітня, Палата представників Конгресу США схвалила законоопроект про військову і фінаснову допомогу Україні. Загальний пакет допомоги Україні передбачає витрати американського бюджету на рівні 60,84 мільярда доларів.

Допомога піде на закупівлю для армії США оборонних товарів на заміну тим, які передаються Україні, а також на оплату оборонних послуг, наданих Україні, на поточні військові операції США в регіоні, на закупівлю передових систем озброєнь, оборонних виробів та оборонних послуг у американської промисловості, на фінансування системи нагляду та контролю за допомогою та обладнанням, що надаються Україні та на пряму фінансову допомогу державному бюджету Україні.

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