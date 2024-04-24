Джо Байден заявив, що найближчими годинами почнеться відправлення допомоги в Україну.

США виділили Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 1 мільярд доларів, про його підготовку повідомили напередодні. Київ отримає ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та багато іншого.

"Тепер Америка відправить в Україну ту допомогу, яка їм потрібна, щоб боротися далі... Я хочу розбити все, щоб якомога швидше просунути цей пакет", - оголосив президент США Джо Байден.

За його словами, Київ отримає допомогу за лічені години.

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"Найближчими годинами, буквально за кілька годин, ми почнемо відправляти до України обладнання для ППО, боєприпаси до артилерії та реактивних систем, бронетехніку", - заявив американський лідер.

Що увійшло до нового пакета допомоги:

ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;

зенітні ракети Stinger;

стрілецька зброя і боєприпаси до неї, включно з патронами 50-го калібру для боротьби з дронами;

боєприпаси для HIMARS;

155 мм артилерійські снаряди, включно з фугасними снарядами і поліпшеними звичайними боєприпасами подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

міностійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування і транспортування техніки;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні міни Claymore;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запчастини, польове обладнання та різне допоміжне обладнання.

Допомога США Україні - головні новини

20 квітня американська Палата представників (нижня палата Конгресу) підтримала законопроєкт, у якому, зокрема, Україні передбачено виділення десятків мільярдів допомоги у сфері безпеки. Пізніше документ підтримав Сенат США.

Сьогодні, 24 квітня, свій підпис поставив американський президент Джо Байден, чим дав хід передачі обіцяної Україні військової допомоги.

Варто зазначити, що 23 квітня видання Reuters повідомило, що США готують пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів, який буде виділено в рамках законопроєкту Україна-Ізраїль.

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