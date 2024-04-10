Федеральна рада країни має намір посилити підтримку відбудови в Україні.

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення, яке передбачає виділення Україні на відновлення 5 мільярдів швейцарських франків (більш ніж 5,4 млрд доларів США) до 2036 року. Про це йдеться у заяві швейцарського уряду.

"Протягом наступних дванадцяти років Федеральна рада має намір посилити підтримку відбудови в Україні та сприяти співпраці з приватним сектором. До 2036 року на ці цілі планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків", – вказали в уряді.

Зазначається, що близько 1,5 мільярда франків (1,6 млрд доларів) планують виділити з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року. У період 2029–2036 років Федеральна рада також має намір вивчити інші джерела, з яких можна отримати решту 3,5 мільярда франків (3,8 млрд доларів).

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В уряді Швейцарії підкреслюють, що кошти, необхідні для відновлення України, оцінюються в 486 мільярдів доларів (близько 440 мільярдів швейцарських франків). Швейцарія вже підтримує проекти, спрямовані на відновлення доріг, зруйнованої інфраструктури в енергетиці, та в охороні здоров’я.

Наразі Швейцарія витратила близько 3 мільярдів франків на вказані заходи. Приблизно 425 мільйонів швейцарських франків було взято з бюджету міжнародного співробітництва, а решту витратив Державний секретаріат з питань міграції на прийом і підтримку людей зі статусом захисту.

Допомога Україні

Швейцарські законодавці підтримали кроки щодо дозволу використання заморожених російських державних активів для фінансування військових репарацій в Україні. У Швейцарії зберігаються понад 8 мільярдів доларів резервів і активів російського центрального банку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Швейцарія заморозила лише близько 5% російських активів, що перебувають в її юрисдикції. Україна сподівається на більше.

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