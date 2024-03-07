У країні зберігаються понад 8 мільярдів доларів резервів і активів російського центрального банку.

Швейцарські законодавці у четвер підтримали кроки щодо дозволу використання заморожених російських державних активів для фінансування військових репарацій в Україні. Верхня палата парламенту проголосувала 21 голосом "за", "проти" виступили 19 депутатів, ще троє утрималися. Нижня палата ухвалила ініціативу ще минулого року. Про це інформує портал Barrons.

Зазначається, що ці ініціативи гаряче обговорювалися у Швейцарії, де високо цінується обережність у ключових банківських галузях і традиція нейтралітету країни. Вони прокладають шлях для роботи уряду країни на міжнародно-правовій основі щодо використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій у атакованих країнах. Зокрема, у Швейцарії зберігаються понад 8 мільярдів доларів резервів і активів російського центрального банку.

"Факти справді дуже очевидні. Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду. Ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере участь своїми знаннями, своїми навичками та всією своєю історією в цій сфері", - заявив міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс.

За даними ЗМІ, тепер Берн намагатиметься створити міжнародну правову основу, необхідну для розробки механізму відшкодування на глобальному рівні. Він буде спрямований на те, щоб дозволити замороженим коштам центрального банку агресора або активам його державних компаній бути легально переведеними в атаковану державу.

Заморожені активи РФ

Велика Британія готова надати Україні заморожені активи РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон.

За його словами, країна-агресор буде змушена виплатити Києву репарації після закінчення війни.

Раніше у Мінфіні США закликали терміново знайти спосіб для передачі Україні заморожених активів РФ.

Зокрема, міністр фінансів США Джанет Єллен висловила найсильнішу публічну підтримку ідеї конфіскації приблизно 300 мільярдів доларів із заморожених активів центробанку Росії та використання їх для довгострокової реконструкції України.

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