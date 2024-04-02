Україна сподівається, що уряд Швейцарії зробить більше для покарання російського агресора.

Швейцарія заморозила лише близько 5% російських активів, що перебувають в її юрисдикції. Україна сподівається на більше. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю швейцарському виданню Swissinfo.

За його словами, на поточний момент у Швейцарії заморожено російських активів на 7,5 млрд швейцарських франків (8,2 млрд доларів). Йдеться про активи російських осіб, які потрапили під швейцарські санкції. Але це тільки 5% від усіх російських активів у країні, які оцінюються в 150 млрд швейцарських франків.

"Ми вважаємо, що Швейцарія має можливість зробити більше. Такі дії дадуть зрозуміти, що агресія є неприйнятною і що всі повинні дотримуватися правил. Це буде потужним стримуючим фактором для будь-якої країни, яка спокуситься розпочати збройну агресію", – заявив Кулеба.

Відео дня

Міністр зауважив, що Росія наврядчи добровільно погодиться компенсувати збитки, завдані війною. Тому заблоковані на Заході російські активи, за словами Кулеби, мають піти на компенсацію цих збитків.

Доля заморожені активів РФ на Заході

Як писав УНІАН, після початку російського вторгнення в Україну на Заході було заморожено російських активів на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Більшу частину з них складають цінні папери та грошові депозити.

На Заході вже тривалий час намагаються придумати спосіб використати ці гроші на допомогу Україні. Але так, щоб не підірвати довіру до європейської фінансової системи. Саме тому замість прямої конфіскації заморожених активів пропонується, наприклад, випустити боргові облігації, гарантіями для яких стануть саме заморожені російські гроші.

Вас також можуть зацікавити новини: