Досі швейцарська влада обмежувалася адміністративними розслідуваннями.

Прокуратура Швейцарії вперше порушила кримінальну справу проти приватної компанії за обхід санкцій проти Росії. Як пише Financial Times, це є першою ознакою того, що країна готова переслідувати бізнес за співпрацю з Москвою.

Про яку саме компанію і яку сферу бізнеса йдеться – не уточнюється. У швейцарській прокуратурі сказали, що для обходу санкцій підприємство задіяло свої дочірні компанії за кордоном.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії також звернувся до прокурора з проханням порушити кримінальну справу проти іншої компанії з аналогічних причин, але генеральний прокурор відхилив це прохання, постановивши, що це не є "справою особливої важливості".

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"Федеральна прокуратура взяла на себе одне з цих проваджень і відмовилася взяти на себе друге", - повідомила речниця прокуратури Лінда фон Бург.

Патрік Еберхардт, партнер юридичної фірми Eversheds Sutherland з Женеви сказав, що це рішення стало "поворотним моментом" у застосуванні санкцій Швейцарією.

"Влада Швейцарії сигналізує ринку, що вони не терплять обходу [санкцій] через дочірні компанії в таких місцях, як Дубай", — сказав він.

У коментарі FT Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії повідомив, що зараз розслідує "кілька випадків" можливих порушень санкцій іноземними дочірніми структурами швейцарських компаній. За даними журналістів, йдеться про близько 50 адміністративних проваджень за можливі порушення санкцій, пов’язаних з Росією. Але ці справи до прокуратири не передали.

Європейський бізнес порушує санкції проти РФ

Як писав УНІАН, США пригрозили найбільшому банку Австрії санкціями за ведення бізнесу в Росії. Американський Мінфін пригрозила Raiffeisen Bank відрізати його від фінансової системи США.

Також ми розповідали, що у Литві знайшли компанії, які свідомо допомагають Росії отримувати підсанкційні товари. За даними литовських спецслужб, деякі литовські компанії експортують до Росії обладнання, технології та інші заборонені товари.

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