Прихильники президента США заявили про сподівання на компроміс після святкових канікул, що дозволить виділити допомогу на наступний рік.

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до США звернувся до американських законодавців з проханням схвалити виділення 61 мільярда доларів допомоги, але залишив Вашингтон без чітких зобов'язань щодо подальшої підтримки з боку союзників, пише Bloomberg.

За словами журналістів, Зеленський зіткнувся з більш прохолодним прийомом на закритих зустрічах із законодавцями, ніж під час візиту до Вашингтону рік тому.

"Президент України не повинен повертатися, щоб благати про допомогу і підтримку", – заявив один з найближчих союзників Байдена сенатор Кріс Кунс.

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Видання відзначає, що прихильники президента США заявили про сподівання на компроміс після святкових канікул, що дозволить виділити допомогу на наступний рік, але колись широка політична підтримка як у США, так і в Європі розхитується.

"Адміністрація Байдена, схоже, просить мільярди додаткових доларів без належного нагляду, без чіткої стратегії перемоги і без жодної відповіді, яку, на мою думку, американський народ має отримати", – заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон після особистого звернення Зеленського.

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, один з найвідданіших союзників України з числа республіканців, охарактеризував шанси на схвалення допомоги до кінця року як "практично неможливі".

На запитання про результати поїздки у США Зеленський відповів, що сподівається на конкретні результати.

"Я отримав сигнали. Вони були більш ніж позитивними. Але ми знаємо, що треба розділяти слова і конкретні результати. Тому будемо розраховувати на конкретні результати", – сказав президент України.

"Пентагон має додаткові повноваження на 4,6 мільярда доларів, які він може використати для надсилання зброї зі своїх запасів, але лише 1 мільярд доларів для її заміни. За словами законодавців і аналітиків, цього недостатньо, щоб довго підтримувати військові зусилля. На сьогодні США витратили 111 мільярдів доларів на підтримку Києва", – вказує ЗМІ.

Допомога Україні від США

20 жовтня Байден подав запит до Конгресу на додаткове фінансування в розмірі 106 млрд доларів. Документ передбачає виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. 61 млрд доларів передбачено саме для підтримку України. Проте майже за два місяці американські законодавці так і не наблизилися до схвалення цього запиту. Нещодавно Сенат США провалив голосування за розгляд законопроекту.

Конгрес США може відкласти розгляд законопроекту щодо допомоги Україні та безпеки кордону США до наступного року.

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