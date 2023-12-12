До 25 грудня не вдасться досягти згоди у питанні безпеки південного кордону США, каже сенатор-республіканець Джон Корнін.

Конгрес США, швидше за все, відкладе розгляд законопроекту щодо допомоги Україні та безпеки кордону США до наступного року. Про це пише The Hill.

Так, сенатор-республіканець Джон Корнін, член керівної групи лідера республіканців у Сенаті Мітча МакКоннелла заявив журналістам, що додаткове фінансування для України, ймовірно, буде відкладено до 2024 року. За його словами, до 25 грудня не вдасться досягти згоди у питанні безпеки південного кордону США.

На запитання, чи залишився в цьому році час для досягнення угоди щодо реформи охорони кордону та військової допомоги Україні, Корнін відповів коротко: "Ні".

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Водночас Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що ухвалити цей законопроект Різдва буде "практично неможливо". Він також закликав президента Байдена активніше брати участь у переговорах, що зайшли в глухий кут.

"Усе, що я сказав, – навіть якщо б ми досягли угоди, розробити її, провести через Сенат, провести через Палату представників до Різдва практично неможливо. Це не означає, що це не важливо", – наголосив він.

Проблеми з ухваленням допомоги Україні від США: основне

20 жовтня президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на додаткове фінансування в розмірі 106 млрд доларів. Документ передбачає виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. 61 млрд доларів з вищезазначеної суми передбачено саме для підтримку України. Проте майже за два місяці американські законодавці так і не наблизилися до схвалення цього запиту.

Нещодавно Сенат США провалив голосування за розгляд законопроекту. Сенатори не змогли набрати 60 голосів, необхідних для його просування. Примітно, що проти проголосували всі представники Республіканської партії.

Сенатор-республіканець Джим Ріш, високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин пояснив, що законопроект було заблоковано, оскільки Республіканська партія намагалася довести серйозність своїх намірів щодо безпеки південного кордону.

Тим часом президент США Джо Байден 12 грудня наголосив, що Конгрес повинен проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви у роботі на свята, "перш ніж вони дадуть Путіну величезний різдвяний подарунок".

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