Цим рішенням парламентарі ратифікували угоду з Єврокомісією про надання Україні фінансової допомоги.

Парламент Болгарії схвалив надання Україні допомоги в розмірі 3,6 млрд євро, ратифікувавши цим рішенням угоду з Європейською комісією, що дало старт другому етапу планової допомоги.

Як повідомляє болгарське видання novinite.com, рішення підтримали 116 депутатів, тоді як утрималися чи проголосували проти 54 членів Національних зборів.

Зазначається, що Нацзбори Болгарії ратифікували угоду з Єврокомісією про надання Україні фінансової допомоги на суму 3,6 млрд євро. Вона передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16 млн 655 тисяч євро.

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Під час обговорення перед голосуванням у парламенті Болгарії озвучували думки як за, так і проти цього рішення. Засновник і лідер болгарської партії "Възраждане" Костадін Костадінов розкритикував наміри виділити фінансову допомогу Україні, зазначаючи, що пріоритетними мають бути внутрішні проблеми Болгарії. Попри це, більшість парламентарів підтримали угоду.

Фінансова допомога Україні

У Європі точаться нові суперечки щодо допомоги Україні. Вночі скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від Європейського союзу.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", - заявив Орбан у соціальній мережі Х.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето.

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