Прогноз покращено завдяки швидшій, ніж очікувалося, нормалізації ситуації на ринку електроенергії та збільшенню ВВП у третьому кварталі 2022 року.

Інвестиційна компанія Dragon Capital покращила прогноз скорочення ВВП України у 2023 році на 4,5 відсоткових пункти: до -0,5% у річному вимірі.

Як йдеться в переданому УНІАН прес-релізі компанії, дефіцит електроенергії, викликаний атаками Росії на українську енергетичну інфраструктуру, помітно зменшився в січні і був відсутній з другої декади лютого.

"Ми покращуємо наш прогноз реального ВВП на 2023 рік на 4,5 відсоткових пункти до -0,5% р/р завдяки швидшій, ніж очікувалося, нормалізації ситуації на ринку електроенергії та кращому, ніж очікувалося, показнику ВВП у третьому кварталі 2022 року", - зазначила директор аналітичного департаменту та головна економістка Олена Білан.

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Серед ключових факторів, які сприяли прискореному поліпшенню ситуації в енергетиці, відзначають швидкий ремонт пошкодженого обладнання, в тому числі завдяки технічній допомозі іноземних партнерів, відновлення імпорту електроенергії з Європи в середині січня і відносно теплу і сонячну погоду в січні і лютому, яка викликала Раннє повінь і збільшення виробництва сонячної енергії.

"Ми не очікуємо істотного погіршення ситуації в енергетиці принаймні до наступної зими, хоча локалізовані обмеження споживання матимуть місце через необхідність ремонту мережі і в результаті нових російських ракетних атак", - повідомили в Dragon Capital.

Зменшення дефіциту електроенергії сприяло пожвавленню економічної активності. Також в січні спостерігалося збільшення виробництва сталі, видобутку залізної руди і обороту залізничного транспорту, на тлі зниження дефіциту електрики і більш сприятливої зовнішньої кон'юнктури.

Оновлений прогноз компанії також враховує кращий, ніж очікувалося, показник реального ВВП в третьому кварталі минулого року. За даними Держстату, річні темпи падіння економіки в третьому кварталі 2022 року скоротилися до -30,8%, що набагато краще очікуваних -35%. Відзначається, що окремі показники, опубліковані Держстатом на початку цього року, свідчать про часткове відновлення економічної активності в багатьох секторах економіки після різкого падіння в перші місяці війни.

"Враховуючи показник ВВП 3 кварталу і більш швидке, ніж очікувалося, поліпшення ситуації в енергетиці на початку поточного року, ми очікуємо, що економіка вийде на позитивні темпи приросту річного ВВП з другого кварталу цього року, після падіння на 20% в першому кварталі 2023 року. Як і раніше, наші прогнози ґрунтуються на припущенні, що гаряча фаза війни закінчиться в кінці поточного року", - сказано в повідомленні.

Економіка України в умовах війни

У другому кварталі 2022 року валовий внутрішній продукт (ВВП) України знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року. Валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

За даними Національного банку, Економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

22 листопада 2022 року Dragon Capital погіршив прогноз падіння ВВП України.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%. Макропрогноз на 2023 рік припускав зростання реального ВВП на 4,6%.

Законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%.

Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП в 2023 році - на 0,3%, в 2024-на 4,1%, а в 2025 році-до 6,4%.

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