Економіка України у 2023 році може як впасти, так і зрости.

Макроекономічний прогноз на 2023 рік передбачає зростання валового внутрішнього продукту на 4,6% у реальному вираженні та на 37% - у номінальному вираженні.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього року такий прогноз є консенсусом між урядом, Національним банком та міжнародними фінансовими організаціями. Залежно від того, як буде змінюватися ситуація на фронті, економіка у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10 та більше відсотків. Так само і з іншими показниками. Тому нинішній макропрогноз - це доволі консервативний сценарій, адже ми маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій. Отже, в рамках цього макропрогнозу економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% - у номінальному вираженні", - сказав він.

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Проект держбюджету на 2023 рік: що відомо

Як повідомляв УНІАН, уряд України підтримав проект державного бюджету на 2023 рік.

Він, зокрема, передбачає видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

Також, за проектом бюджету, у 2023 році власні доходи складуть 1,28 трлн грн, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн грн. Таким чином, щомісячний дефіцит становитиме понад 3 млрд доларів.