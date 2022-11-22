До кінця цього року середній курс національної валюти складе 36,6 грн за долар, а в наступному - 38,5 грн за долар.

Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту України в цьому році на 2 процентних пункти - до 32%, крім того прогнозується зниження ВВП у 2023 році ще на 5%, якщо війна триватиме до третього кварталу наступного року.

Про це заявив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала під час засідання Загальних зборів Європейської Бізнес Асоціації.

"Що стосується ВВП, у нас є зменшено прогноз на цей рік через проблеми з електрикою - з 30 до 32% спаду. Так само у нас буде спад ВВП наступного року десь на 5%, якщо війна триватиме до третього кварталу", - сказав він.

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Також Фіала додав, що до кінця цього року середній курс національної валюти становитиме 36,6 грн за долар, а в наступному - 38,5 грн за долар.

За прогнозами компанії, рівень міжнародної підтримки у 2023 році може зрости до 42 млрд доларів з 32 мільярдів у поточному році.

ВВП під час війни:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

За даними Національного банку, Економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк змінив оцінку падіння ВВП.

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