На найближчому засіданні будуть розглядатися пропозиції президента щодо декларування.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко розповів, коли в парламенті продовжиться розгляд питання щодо відновлення е-декларування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корнієнко сказав під час заходу "Редколегія. Саміт", відповідаючи на запитання щодо порядку денного парламенту восени та щодо того, коли ВР розглядатиме питання щодо електронних декларацій.

Депутат заявив, що на найближчому засіданні будуть розглядатися пропозиції президента щодо декларування. "Я думаю, що буде багато голосів", - зазначив депутат.

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Стосовно порядку денного парламенту на осінь, Корнієнко зауважив, що це - "євроадженда".

"Поки ми не впораємося з відкриттям переговорів про вступ (України в ЄС - УНІАН), вона буде переважно стосуватися саме обіцянок. І далі - робота над помилками по саме обіцянках або додаткові якісь позиції. Тому що сім обіцянок вже давно перетворилися на 7.1, 7.2, 7.3 - багато їх... Ми щось додаємо, але ми нормально додаємо: є дискусії, нема жодних проблем", - сказав депутат.

Електронне декларування

5 вересня 2023 року ВР у другому читанні проголосувала за законопроекти про відновлення електронного декларування та про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій.

Водночас законопроект про відновлення декларування передбачає закритість реєстру декларацій ще на рік, а законопроект про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій - уникнення відповідальності, якщо чиновник "забув" задекларувати майно на 1,3 млн грн.

12 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський ветував закон про електронні декларації (реєстр. №9534).

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