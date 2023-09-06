Автор петиції наголошує, що документ мав відновити декларування чиновників, однак не виконано головну вимогу суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників.

Українці звернулися до президента Володимира Зеленського, аби він ветував законопроект №9534 про відновлення електронного декларування. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів у рекордні строки – одразу в день публікації.

Автором петиції став військовослужбовець Олександр Ябчанка. "Закликаю Президента України Володимира Зеленського повернути до Верховної Ради проєкт закону № 9534 "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну (накласти вето з пропозиціями)", – написав він.

Автор петиції наголошує, що документ нібито мав відновити декларування доходів чиновників, однак не виконано головну вимогу суспільства – відкрити дані про їхні "воєнні" статки.

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"Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту. Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади, разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади – це покривати тотальну корупцію у країні", – наголосив Ябчанка.

Зазначимо, що для розгляду петиції президентом вона має набрати 25 тисяч підписів протягом не більш як трьох місяців з моменту публікації. Дана петиція вже набрала майже 36 тисяч підписів, і ця цифра продовжує зростати.

Відновлення е-декларування в Україні під час війни

27 липня 2023 року Верховна Рада зробила перший крок до відновлення електронного декларування статків. За основу було прийнято законопроект №9534. За це рішення тоді проголосували 299 парламентарів. Нардеп Ярослав Железняк наголошував, що декларації мають бути подані не тільки за поточний рік, але і за попередні.

5 вересня депутати поновили е-декларування, проте з нюансом. Парламентарі вирішили не відкривати доступ до своїх декларацій. Перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин заявив, що підготовлений до другого читання законопроект передбачає закритість реєстру електронних декларацій ще на рік.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції вже заявили, що звернуться до президента Зеленського із проханням ветувати законопроект.

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