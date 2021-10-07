Економіст прогнозує, що експортери недоотримають у гривні кожен десятий зароблений долар.

Пасивна поведінка Нацбанку щодо інтервенцій в умовах відсутності стратегії курсової політики, робить курс гривні легкою здобиччю спекулянтів.

Про це в Facebook написав економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

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"Очікуваний в четвертому кварталі профіцит надходження валюти в країну в розмірі близько 3 млрд. дол. легко "покладе" курс ще на півтори гривні вниз, в діапазон 25,0-25,5", - зазначив економіст.

За його словами така ситуація зупинить економічне зростання країни.

"Це типове повторення помилки 2019 року, коли необдуманою ревальвацією було завдано нищівного удару по експорту і зупинено економічне зростання", - підкреслив економіст.

Експерт зазначив, що експорт цього року складе 60 млрд. дол.

"Ми вже маємо з початку року 6% ревальвацію. Можете відняти цю цифру від експортної виручки та отримаєте суму в мільярдах доларів яку вже недоотримали наші підприємства-експортери. Якщо нинішня курсова стратегія НБУ продовжиться і курс на перевазі пропозиції докотиться до 25,5, то ревальвація складе вже 10%. Експортери недоотримають у гривні кожен десятий зароблений долар", - зазначив економіст.

За його словами, споживчу інфляцію, можливо, вдасться "притиснути" з нинішніх десяти до восьми відсотків до кінця року.

"Яка альтернатива? Вона очевидна - викупати в резерви надлишки валюти, підтримуючи гривню в коридорі хоча б 27,0-27,5 до кінця року. Але дивлячись на монітор з котируваннями міжбанківського ринку, на якому курс зміцнюється, пробиваючи все нові й нові рівні опору (на цей момент 26,3), мені хочеться вжити лише одне дуже грубе слово: диверсія. Диверсія проти запрограмованого економічного зростання в поточному році, яка відбувається у всіх нас на очах", - заявив економіст.

Курс на 7 жовтня:

Національний банк України на четвер, 7 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на жовтень:

Банкіри вважають, що в жовтні гривня поступиться доларів США і курс американської валюти знову піде вгору.

Автор: Олена Коваленко