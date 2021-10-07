Економіст зазначив, що помилка в прогнозі сталася у зв'язку з тим, що НБУ змінив тактику поведінки на валютному ринку.

У вересні економістами була допущена помилка в прогнозі щодо курсу долара.

Про це в Facebook написав економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Читайте такожДолар в обмінниках продовжує падати в ціні

"Весь ринок, а особливо наші передплатники обговорюють нашу помилку "курсового прогнозу" у вересні. 26,6 замість 27,5 як ми прогнозували. 90 копійок в "місячному лазі", визнаю, це не "допустима похибка", а інцидент, гідний окремого пояснення", - зазначив економіст.

Прогноз сальдо тиску на валютний ринок по вересню був мінус 2,3 млрд дол, за підсумками вересня він становить плюс 1,8 млрд доларів.

"Наша помилка на 4 мільярди доларів по сальдо одного місяця і дала помилку прогнозу на 0,9 грн", - зазначив Кухар.

"Навіть володіючи однією з кращих в країні експертиз по ринку газу (ми знаходимося в постійному контакті з маркет-мейкерами цього ринку) ні ми, ніхто з експертів не міг припустити зростання ціни газу в ЄС здавалися рекордними 800 до 1500-2000 дол.",- написав економіст.

Він також зазначив, що помилка в прогнозі сталася у зв'язку з тим, що НБУ змінив тактику поведінки на валютному ринку.

"Ми помилилися в нашому прогнозі, головним чином тому що Нацбанк, а точніше, його нинішнє правління, різко змінило свою "тактику поведінки" на валютному ринку в порівнянні з тією, яку воно вело попередні 8 місяців 2021 року. Додаткова пропозиція валюти на ринку замість традиційної осінньої девальвації створила тиск на ринок 1,8 млрд. дол., згідно з нашим попереднім розрахунком. Нацбанк викупив у резерви лише...180 млн", - підкреслив Кухар

За словами економіста це була радикальна зміна тактики поведінки НБУ по інтервенціях.

"Наша модель, яка "зчитувала" на рівні рівняння "маску поведінки Нацбанку" в попередні місяці не могла цього передбачити. Як і не могла передбачити ціни в 1500 за газ на європейському ринку, в той час, як ф'ючерси нам показували лише ціну у 530", - зазначив економіст.

За словами Кухара, ці два фактори й стали основною причиною помилки в курсовому прогнозі вересня, який закінчився на позначці 26,6 замість 27,5.

Курс на 7 жовтня:

Національний банк України на четвер, 7 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на жовтень:

Банкіри вважають, що в жовтні гривня поступиться долару США і курс американської валюти знову піде вгору.

Автор: Олена Коваленко