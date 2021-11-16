Цього тижня очікується більша активності експортерів із продажем валюти для розрахунків.

Цього тижня експортери мають продавати валюту для розрахунків та сплати податків, і це може допомогти курсу гривні зміцнитися.

Про це повідомляє фінансовий тижневик групи ICU.

Аналітики компанії зазначають, що курс гривні минулого тижня був під тиском ситуативної зміни пропозиції та попиту, що в результаті стало як черговим укріпленням, так і ослабленням курсу наприкінці тижня.

"Цього тижня ми очікуємо більшої активності експортерів із продажем валюти для розрахунків як з контрагентами в Україні, так і для сплати квартальних податків. Тому це може задовольнити не тільки підвищений попит від виробників "зеленої" електроенергії, а навіть стабілізувати курс гривні у коридорі 26,1-26,2 грн/дол.", - йдеться в повідомленні.

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Як пояснили експерти, минулого вівторка відбулися розрахунки за єврооблігаціями "Укренерго", і вже наступного дня компанія вийшла з продажем валюти для того, щоб розрахуватися у національній валюті за своїми зобов'язаннями перед ДП "Гарантований покупець". Такий крок збільшив продаж клієнтами банків іноземної валюти до майже 1,4 млрд дол., а обіг ринку - до майже 1,5 млрд, при тому що з початку року середньоденний обіг ринку складав 0,5 млрд дол. Звісно, що це спонукало НБУ до активних інтервенцій і збільшення викупу валюти. Саме через великі обсяги інтервенцій вдалося стримати укріплення курсу, хоча він і встановив черговий рекорд цього року на рівні 26,06 грн/дол., хоча через таку активність продавців курс гривні міг посилитися значно більше.

"Але вже в п'ятницю ситуація на валютному ринку змінилася на користь попиту. Імовірно, виробники "зеленої" електроенергії отримали кошти від ДП "Гарантований покупець" і почали купувати валюту для виведення коштів на користь своїх акціонерів. Через це курс гривні різко послабшав до 26,26 грн/дол., і в підсумку за тиждень втратив 0,7%, хоча з початку року він посилився на 7,3%", - розповіли в ICU.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на вівторок, 16 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,34 грн/дол., тобто гривня ослабла на 23 копійки порівняно з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій