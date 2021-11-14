За словами експерта, однією з причин зміцнення гривні є попит серед іноземних покупців на українські ОВДП.

Курс гривні в Україні продовжує зміцнюватися, оскільки попит на національну валюту перевищує попит на іноземну.

Про це повідомив доктор економічних наук Олексій Плотніков, пише "Україна 24".

За його словами, однією з причин такої ситуації є також те, що міністерство фінансів щовівторка розміщує облігації внутрішньої державної позики, які зазвичай купують іноземці, для чого міняють валюту на гривні.

Читайте такожАномально сильна гривня: чи варто чекати падіння на прийдешні новорічні свята

"Дійсно, іноземні компанії зараз продають валюту, тому що треба сплачувати, щось купувати за гривню, треба готувати аграрний сектор до наступного сезону. Крім того, ми бачимо, що немає якогось попиту серед громадян. Тому гривні на руках все-таки менше залишилося через локдауни та інші речі, і громадяни, найімовірніше, здають долари, євро, ніж купують. Тому таке зміцнення гривні відбувається. Я не можу сказати, що це довго триватиме, і в наступному році... Але це - поки не виникне попит на іноземну валюту, умовно кажучи, поки "Нафтогаз" не буде закуповувати якесь паливо, поки не будуть закуповувати вугілля тощо", - вважає Плотніков.

За його словами, в Україні "у позаминулому році не було такої тенденції, торік майже ніяк це не впливало - це те, що стосується пересічних громадян".

"Тобто попри те, що перед Новим роком вони з шухляд діставали долари і йшли в обмінники міняти, щоб купити подарунки, долар у позаминулому році зміцнювався. Тобто в принципі така тенденція є, але чи буде це в цьому році, сказати важко. Тому що ми не можемо прогнозувати, як довго буде локдаун, як це вплине на подарунки, скільки залишилося грошей у населення. Тому що тенденція така, що більше продавали доларів, ніж купували цього року", - пояснив Плотніков.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на понеділок, 15 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,11 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 29,90 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій