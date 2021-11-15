Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,15 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 16 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,34 грн/дол., тобто гривня ослабла на 23 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,15 грн/євро, тобто гривня ослабла на 25 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,34/26,36 грн/дол., до євро - на рівні 30,13/30,15 грн/євро.

Курс на 15 Листопада:

Національний банк України на понеділок, 15 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,11 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на листопад:

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський переконаний, що протягом листопада курс долара триматиметься високих позицій і коштуватиме орієнтовно 27 гривень.

Автор: Катерина Жирій