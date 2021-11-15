Національний банк України на вівторок, 16 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,34 грн/дол., тобто гривня ослабла на 23 копійки у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,15 грн/євро, тобто гривня ослабла на 25 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,34/26,36 грн/дол., до євро - на рівні 30,13/30,15 грн/євро.
Курс на 15 Листопада:
Національний банк України на понеділок, 15 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,11 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на листопад:
Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський переконаний, що протягом листопада курс долара триматиметься високих позицій і коштуватиме орієнтовно 27 гривень.