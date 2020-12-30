На думку експерта, наступного року курс гривні навряд чи відповідатиме параметрам, закладеним у держбюджеті на 2021 рік.

Протягом найближчого тижня в Україні очікується незначного зниження курсу долара до гривні.

Про це заявив старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб, повідомляють "Факти".

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"Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,1 грн, а готівковий долар в банках — близько 28,0−28,2 грн", — вважає Іосуб.

"Гривня завершує рік зростанням щодо євро і долара США — - повідомив аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. - Попит на валюту падає швидше, ніж знижується пропозиція. Уряд зосередиться на переговорах з Міжнародним валютним фондом, оскільки в разі провалу неминуче істотне ослаблення національної валюти до долара США і євро. Перш за все відбудеться вихід нерезидентів з ОВДП, при якому гривня опуститься до долара нижче рівня в 30 грн".

"На початку року для української економіки буде введено локдаун з 8 по 24 січня. Ділова активність і так вже помітно знизилася, що позначиться на падінні попиту на валюту з боку імпортерів. Сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках дозволить зберегти надходження від експорту на достатньому рівні. І хоча НБУ має у своєму розпорядженні вагомі резерви для підтримки курсу національної валюти, ситуація на міжбанку зараз знаходиться в положенні "хиткої рівноваги". До кінця січня за курсом долара до гривні очікуємо зміцнення в діапазоні 28,40-28,50 грн. Єдина європейська валюта до гривні, ймовірно, продовжить рости до позначки 34,80 грн", — прогнозує Гойлов.

Аналітик компанії "Альпарі" Максим Пархоменко прогнозує курс долара в діапазоні 28-29 гривень за долар.

"У першому кварталі збережеться діапазон 29,30-28,00 грн за долар. При збереженні поточних умов курс гривні має потенціал зміцнення до 27 гривень за долар до кінця першого півріччя. А з підтримкою від МВФ гривня зможе піднятися до 26 грн за долар. Нижче цієї позначки курс української валюти не пустить Нацбанк", - вважає аналітик.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що наступного року курс гривні навряд чи відповідатиме параметрам, закладеним у держбюджеті на 2021 рік. На його думку, в цілому склалася дуже сприятлива ситуація для національної валюти, тому курс долара в наступному році може опуститися до 27, і навіть 26 гривень.

Попередній прогноз

21 грудня 2020 року директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан заявила про те, що курс гривні по відношенню до основних валют за підсумками 2021 року особливо не зміниться, проте протягом року можливі його коливання.

22 грудня експерти прогнозували, що ближче до Нового року курс долара може змінитися.

Антикризові заходи НБУ

22 грудня 2020 року Національний банк України запровадив комплекс антикризових заходів щодо підтримки банківського сектору та економіки на період запроваджених обмежувальних заходів, у тому числі посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).

Зокрема, банкам рекомендується реструктуризувати кредити позичальників, які зіткнулися з фінансовими труднощами через введення обмежувальних заходів і не можуть обслуговувати кредити.

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Автор: УНІАН