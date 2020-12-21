Україна за підсумками 2021 року збереже нинішній курс гривні, але протягом року можливі його коливання.

Курс гривні стосовно основних валют за підсумками 2021 року особливо не зміниться, проте протягом року можливі його коливання.

Читайте такожЕксперт пояснивши причини зміцнення гривні в грудніПро це під час прес-конференції повідомила директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан.

"Політика Національного банку, попри зміну керівництва, з точки зору макроекономічної стабільності залишається досить помірною. Ми не бачимо великих змін у цій сфері, тому це теж непогано. Плюс повернення інтересу до України, швидше за все, означатиме, що ми не очікуємо різкої девальвації. Навпаки - може бути знову коливання в бік ревальвації, потім девальвації. Тобто, за результатами року ми швидше за все збережемо той курс, який бачимо зараз, хоча в середині року можуть бути коливання", - сказала вона.

Що цьому передувало

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 21 грудня, ослаб на 15 копійок - до 28,15 гривні за долар.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц