Курс гривні стосовно основних валют за підсумками 2021 року особливо не зміниться, проте протягом року можливі його коливання.
Читайте такожЕксперт пояснивши причини зміцнення гривні в грудніПро це під час прес-конференції повідомила директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан.
"Політика Національного банку, попри зміну керівництва, з точки зору макроекономічної стабільності залишається досить помірною. Ми не бачимо великих змін у цій сфері, тому це теж непогано. Плюс повернення інтересу до України, швидше за все, означатиме, що ми не очікуємо різкої девальвації. Навпаки - може бути знову коливання в бік ревальвації, потім девальвації. Тобто, за результатами року ми швидше за все збережемо той курс, який бачимо зараз, хоча в середині року можуть бути коливання", - сказала вона.
Що цьому передувало
- Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 21 грудня, ослаб на 15 копійок - до 28,15 гривні за долар.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram