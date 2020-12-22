До кінця року курс долара в Україні може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.
Про це заявив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко, повідомляє РБК-Україна.
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За словами експерта, зниження гривні до долара почалося відразу ж після успішної позики Мінфіном на зовнішніх ринках.
"У понеділок на тлі новин про новий штамп коронавірусу і локдауну в країнах ЄС, падіння гривні посилилося", - додав він.
Пархоменко нагадав, що поточний тиждень - це останній активний робочий тиждень, в який пройдуть переговори з МВФ, аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. За його словами, з наступного тижня учасники ринку підуть на канікули та ситуація на ринках буде нейтральною, що не дозволить Мінфіну позичати великі суми на ринку і формувати попит на гривню.
"Якщо на цьому тижні, гривня не отримає підтримки, то вже до кінця року просто не буде факторів, які зможуть її зміцнити. І до кінця року ми будемо утримувати діапазон у 28,20", - вважає аналітик.
Попередній прогноз
21 грудня 2020 року директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан заявила про те, що курс гривні щодо основних валют за підсумками 2021 року особливо не зміниться, проте протягом року можливі його коливання.
Антикризові заходи НБУ
- 22 грудня 2020 року Національний банк України запровадив комплекс антикризових заходів щодо підтримки банківського сектору та економіки на період запроваджених обмежувальних заходів, у тому числі посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).
- Зокрема, банкам рекомендується реструктуризувати кредити позичальників, які зіткнулися з фінансовими труднощами через введення обмежувальних заходів і не можуть обслуговувати кредити.
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