За словами експерта, зниження гривні до долара почалося відразу ж після успішної позики Мінфіном на зовнішніх ринках.

До кінця року курс долара в Україні може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.

Про це заявив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко, повідомляє РБК-Україна.

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За словами експерта, зниження гривні до долара почалося відразу ж після успішної позики Мінфіном на зовнішніх ринках.

"У понеділок на тлі новин про новий штамп коронавірусу і локдауну в країнах ЄС, падіння гривні посилилося", - додав він.

Пархоменко нагадав, що поточний тиждень - це останній активний робочий тиждень, в який пройдуть переговори з МВФ, аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. За його словами, з наступного тижня учасники ринку підуть на канікули та ситуація на ринках буде нейтральною, що не дозволить Мінфіну позичати великі суми на ринку і формувати попит на гривню.

"Якщо на цьому тижні, гривня не отримає підтримки, то вже до кінця року просто не буде факторів, які зможуть її зміцнити. І до кінця року ми будемо утримувати діапазон у 28,20", - вважає аналітик.

Попередній прогноз

21 грудня 2020 року директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан заявила про те, що курс гривні щодо основних валют за підсумками 2021 року особливо не зміниться, проте протягом року можливі його коливання.

Антикризові заходи НБУ

22 грудня 2020 року Національний банк України запровадив комплекс антикризових заходів щодо підтримки банківського сектору та економіки на період запроваджених обмежувальних заходів, у тому числі посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).

Зокрема, банкам рекомендується реструктуризувати кредити позичальників, які зіткнулися з фінансовими труднощами через введення обмежувальних заходів і не можуть обслуговувати кредити.

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Автор: УНІАН