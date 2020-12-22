Зокрема, банкам рекомендується реструктуризувати кредити позичальників, які зіткнулися з фінансовими труднощами через введення обмежувальних заходів і не можуть обслуговувати кредити.

Національний банк України запровадив комплекс антикризових заходів з підтримки банківського сектору та економіки на період запроваджених обмежувальних заходів, у тому числі посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).

Про це повідомила прес-служба регулятора.

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"Враховуючи розгортання епідеміологічної ситуації, ми вирішили продовжити ряд антикризових заходів і ввести нові для підтримки банківського сектора та економіки. Наші дії, з одного боку, дозволять знизити регуляторне навантаження на банки, а з іншого - подбати про ті галузі економіки та позичальників, які найбільше постраждають від посилених карантинних заходів", - цитує прес-служба главу Нацбанку Кирила Шевченка.

Зокрема, банкам рекомендується реструктуризувати кредити позичальників, які зіткнулися з фінансовими труднощами через введення обмежувальних заходів і не можуть обслуговувати кредити. Відзначається, що реструктуризація повинна, з одного боку, пом'якшити вплив кризи на фінансовий стан позичальників, а з іншого - не створювати ризиків втрати банками капіталу. Реструктуризація не повинна погіршувати умови для позичальника і приводити до підвищення ефективної процентної ставки. Банки не повинні встановлювати комісії за реструктуризацію.

Також рекомендується проводити реструктуризацію дистанційно. Для її проведення позичальники-юридичні особи мають надати підтвердження фактів зниження доходів або зупинки роботи. Банки застосовують до середнього і великого бізнесу індивідуальний підхід при реструктуризації з урахуванням звітності та перспектив відновлення, до фізосіб - оцінку на портфельній основі (крім іпотечного та автокредитування).

У частині реструктуризації заборгованості виробників "зеленої" електроенергії банкам дозволено не застосовувати окремі ознаки дефолту, якщо реструктуризація буде проведена до 30 квітня 2021 року.

Відзначається, що в частині узгодження кандидатів на керівні посади в банках Нацбанк продовжить дистанційний режим тестування керівників банку і кандидатів на керівні посади у форматі співбесіди з кандидатами шляхом відеоконференції. А в частині подачі документів в НБУ банкам і небанківським фінустановам дозволено відправляти необхідні документи електронною поштою з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Крім того, повідомляється, що до червня 2021 року до банків і банківських груп не застосовуватимуться заходи впливу за порушення вимог до показників капіталу, ліквідності, кредитного ризику тощо.

"Таке рішення буде діяти, тільки якщо порушення виникли через негативний вплив карантину, разом з тим банки або банківські групи не допускають порушення нормативів достатності капіталу і нормативів ліквідності, передбачених статтями 75 і 76 Закону "Про банки та банківську діяльність". Рішення не поширюється на банки, які здійснили розподіл прибутку за 2019 рік, виплативши дивіденди", - сказано в повідомленні.

Крім цього, проведення всіх видів планових виїзних перевірок призупинено на період до останнього календарного дня місяця, в якому завершується дія карантину.

Згідно зі звітом про фінансову стабільність Національного банку, фінансовий сектор успішно проходить коронакризу, а банки підтримують бізнес і сприяють відновленню економічного зростання.

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Автор: Катерина Жирій