Естонія вирішила розірвати двосторонню угоду про митне співробітництво з Росією, підписану в 1997 році.
Відповідне рішення ухвалив уряд Естонії, пише Егг.ее.
Міністр закордонних справ держави Урмас Рейнсалу наголосив, що це важливий крок до того, щоб звести відносини між Естонією і Росією до мінімуму.
Зазначається, що угода діятиме ще протягом шести місяців після розірвання. Згідно з правилами, будь-яка зі сторін двостороннього документа може розірвати угоду з письмовим повідомленням.
Як повідомляв УНІАН, Естонія, Латвія, Литва і Польща планують на національному рівні заборонити видачу віз росіянам і обмежити в'їзд громадянам РФ з візами ЄС.
Раніше стало відомо, що Естонія просить ЄС вдарити восьмим пакетом санкцій по Росії.