У МЗС країни заявили, що хочуть звести відносини двох країн до мінімуму.

Естонія вирішила розірвати двосторонню угоду про митне співробітництво з Росією, підписану в 1997 році.

Відповідне рішення ухвалив уряд Естонії, пише Егг.ее.

Міністр закордонних справ держави Урмас Рейнсалу наголосив, що це важливий крок до того, щоб звести відносини між Естонією і Росією до мінімуму.

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Зазначається, що угода діятиме ще протягом шести місяців після розірвання. Згідно з правилами, будь-яка зі сторін двостороннього документа може розірвати угоду з письмовим повідомленням.

Як повідомляв УНІАН, Естонія, Латвія, Литва і Польща планують на національному рівні заборонити видачу віз росіянам і обмежити в'їзд громадянам РФ з візами ЄС.

Раніше стало відомо, що Естонія просить ЄС вдарити восьмим пакетом санкцій по Росії.

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