В УПЦ МП погрожують жорсткими репресіями своїм архієреям за участь в Об'єднавчому соборі

Повідомляється, що на єпископат УПЦ МП здійснюється морально-психологічний тиск з боку церковного керівництва.

Керівництво Української православної церкви (Московського патріархату) погрожує жорсткими репресіями своїм архієреям та священникам, які мають намір брати участь в Об’єднавчому соборі українських православних церков, який запланований на 15 грудня у Софійському соборі у Києві.

Про це повідомляє релігійно-інформаційна служба України (інтернет-портал про релігію в Українському католицькому університеті).

«Напередодні об’єднавчого Собору, який завтра відбудеться у Києві, на єпископат УПЦ МП здійснюється морально-психологічний тиск з боку церковного керівництва», - йдеться в повідомленні.

РІСУ з посиланням на конфіденційні джерела зазначає, що керівництво УПЦ МП готово застосувати суворі санкції до єпископів, які візьмуть участь в Об’єднавчому соборі.

«Деяким з них уже погрожували репресіями, тому архієреї, які мають намір завтра обирати предстоятеля та створювати нову церкву, намагаються це тримати в таємниці», - пише ЗМІ.

Як повідомляє РІСУ, «церковне керівництво УПЦ МП буде діяти блискавично, як тільки довідається що хтось з владик виїхав у Київ. «Неслухняних» архієреїв, зокрема, планується тут же усувати з кафедр та застосовувати до них канонічне покарання. За сигналом з центру планується також оперативне захоплення приміщення єпархіального управління та кафедрального собору. Схожі репресивні заходи застосовуватимуться й до священиків УПЦ МП».

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.