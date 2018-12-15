Миколаїв двічі розтрощив дублерів в 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу

Матчі завершилися з рахунком 118:58 й 124:50.

В Миколаєві завершилися два спарених матчі 1/8 фіналу Кубка України х баскетболу, в яких основний МБК Миколаїв двічі розтрощив дублерів з Миколаїв-2.

Матчі завершилися з рахунком 118:58 й 124:50, відповідно, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Таким чином, команда Віталія Чернія набрала за два матчі в сумі 242 очка і вийшла у чвертьфінал турніру, де зіграє проти переможця пари Одеса - Прометей, які зіграють свій другий матч сьогодні о 16:00.

Кубок України. 1/8 фіналу. Другий матч

Миколаїв, ЧНУ

Миколаїв - Миколаїв-2 124:50 (28:13, 41:17, 27:12, 28:8)

Миколаїв: Хохоник 27 + 9 підбирань + 7 передач, Давидюк 25 + 12 підбирань, Приймак 9, Анікієнко 7 + 7 підбирань, Попов 2 - старт, Бобров 17 + 6 перехоплень, Жуковський 14 + 5 перехоплень, Адедиран 13 + 7 підбирань, Тонченко 10 + 11 передач

Миколаїв-2: Мещеряков 17 + 4 підбирання + 3 передачі + 3 перехоплення, Липко 10, Мальцев 6, Коровін 5 + 5 підбирань, Мироненко 4 - старт, Лихой 6 + 8 підбирань, Демидов 2, Яворський 0, Жвавий 0, Бандюк 0, Гарбар 0, Зав’ялов 0

Перший матч

МБК «Миколаїв-2» - МБК «Миколаїв» - 58:118 (18:37, 17:29, 9:29, 14:23)