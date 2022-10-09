Криптокомпаніям повністю заборонили обслуговувати російських користувачів, незалежно від суми активів на їхніх рахунках.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну фінська криптовалютна біржа LocalBitcoins сповістила громадян країни-окупанта про припинення обслуговування через загальноєвропейські санкції проти РФ.

Про це повідомляє DeCenter.

LocalBitcoins повідомляє, що громадяни РФ більше не зможуть користуватися сервісом. Виняток зроблено тільки для осіб з подвійним громадянством Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та Швейцарії.

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Російські клієнти зможуть вивести кошти однією транзакцією, після чого доступ до їхніх гаманців буде закритий.

Рішення про блокування гаманців росіян було викликано введенням восьмого пакету санкцій ЄС, за яким передбачається посилення обмежень на використання цифрових активів громадянами РФ. Відповідно криптокомпаніям повністю заборонили обслуговувати російських користувачів, незалежно від суми активів на їх рахунках.

LocalBitcoins - це криптовалютна однорангова (p2p) біржа, що надає своїм користувачам можливість купувати та продавати Bitcoin.

Блокування криптогаманців росіян:

29 вересня 2022 року влада Євросоюзу заявила про намір заборонити росіянам відкривати криптогаманці на європейських платформах.

Євросоюз посилить обмеження на криптоінвестіціі росіян всередині блоку у відповідь на проведені владою РФ псевдо-референдуми на окупованих територіях України.

Попереднє обмеження криптовалютних активів в розмірі 10 000 євро буде скасовано. За новими правилами, ця сума може бути скорочена до нуля.

Таким чином влада ЄС прагне зупинити використання цифрових активів для обходу введених проти РФ обмежень на великі банківські перекази.

Карта для українців:

30 вересня стало відомо про те, що Міжнародна криптовалютная біржа Binance має намір найближчим часом запустити криптокарту для України. У компанії додали, що планують представити карту до кінця поточного року.

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