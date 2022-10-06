Лондонська біржа металів обмежить нові поставки міді та цинку від російської Уральської гірничо-металургійної компанії.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Лондонська біржа металів (LME) заявила про те, що обмежить нові поставки міді та цинку від російської Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК) і Челябінського цинкового заводу, що належить їй.

Про це йдеться в повідомлення біржа.

Обмеження пов'язані з санкціями, які 26 вересня ввела Великобританія проти російського мільярдера, екс-президента УГМК Іскандера Махмудова.

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Біржа заявила, що вживає обмежувальних заходів, оскільки британський уряд розглядає Махмудова як власника або контролюючого акціонера УГМК (їй належить Челябінський цинковий завод).

УГМК - перший у РФ виробник міді. УГМК в березні 2022 року заявила, що Махмудов більше не є контролюючим бенефіціаром і залишив Раду директорів, але не повідомила подальші подробиці.

Мідь УГМК, зареєстрована в системі складів LME, не підпадає під санкції, а на складах LME немає цинку, виробленого челябінським заводом, йдеться в повідомленні біржі.

Введені LME обмеження - найсуттєвіші для російських поставок на світовий ринок металів. Метали, включаючи мідь, цинк і алюміній, досі не потрапили під санкції США або Європи, але в галузі посилюються дебати про те, чи повинен LME самостійно блокувати нові поставки російської сировини.

Великобританія 26 вересня оголосила про персональні санкції проти кількох російських мільярдерів, у тому числі Іскандера Махмудова. Йому заборонили в'їзд до Британії, а його активи в країні повинні бути заморожені.

На мільярдера також поширюються транспортні санкції: яхтам, суднам і літакам, якими бізнесмен володіє, управляє, контролює або фрахтує, заборонено входити в порти, літати в повітряному просторі та сідати в аеропортах Британії.

Махмудов посідає 19-е місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії у 2021 році за версією Forbes і 31-е в рейтингу 2022 року. Його статок у рейтингу 2022 року оцінюється в $3,6 млрд.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 Серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

1 вересня 2022 року Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для порятунку рубля.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

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