Влада ЄС прагне зупинити використання цифрових активів для обходу введених проти РФ обмежень на великі банківські перекази.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Євросоюзу заявила про намір заборонити росіянам відкривати криптогаманці на європейських платформах.

Про це повідомляє CoinDesk.

Євросоюз посилить обмеження на криптоінвестіціі росіян всередині блоку у відповідь на проведені владою РФ псевдо-референдуми на окупованих територіях України.

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Попереднє обмеження криптовалютних активів в розмірі 10 000 євро буде скасовано. За новими правилами, ця сума може бути скорочена до нуля.

Таким чином влада ЄС прагне зупинити використання цифрових активів для обходу введених проти РФ обмежень на великі банківські перекази.

"Фіктивні референдуми, організовані на територіях, окупованих Росією, є незаконною спробою захопити землю і змінити міжнародні кордони силою", — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Вона також оголосила про обмеження цін на російську нафту, заборону на експорт авіаційних товарів і електронних компонентів і обмеження на імпорт російських товарів, що, за її словами, позбавить Росію 7 млрд євро.

Повна інформація про новий пакет санкцій поки не опублікована, оскільки вона ще підлягає узгодженню з країнами-членами Євросоюзу.

Восьмий пакет санкцій проти Росії: що відомо

Представники країн ЄС вирішили зустрітися і підготувати чергові обмеження проти РФ після оголошення про так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України та часткової мобілізації.

За словами кореспондента "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікарда Йозвяка, санкції торкнуться хімікатів, машин і сталеливарної продукції. Однак репортер заявляв, що механізм введення ліміту цін на нафту все ще розробляється, тому його не включать у восьмий пакет санкцій.

За даними видання Bloomberg, серед обмежень розглядається відключення від платіжної системи SWIFT останнього російського банку - "Газпромбанку". За такий крок виступають Польща, Ірландія та балтійські країни

До списку потенційних санкцій також може увійти заборона на експорт смартфонів в Росію і закупівлю алмазів з РФ.

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