Карта буде представлена до кінця поточного року.

Міжнародна криптовалютна біржа Binance має намір найближчим часом запустити криптокарту для України.

Про це заявив генеральний менеджер компанії в Україні Кирило Хомяков, повідомляє ForkLog.

"Ми збиралися зробити це ще раніше, проте війна внесла свої корективи. Ми призупинили наші проекти й були зайняті тільки благодійними проектами та безпекою наших співробітників, і зараз активно відновлюємо процес запуску", — зазначив Хомяков.

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У компанії додали, що планують представити карту до кінця поточного року.

Блокування криптогаманців росіян:

29 вересня 2022 року влада Євросоюзу заявила про намір заборонити росіянам відкривати криптогаманці на європейських платформах.

Євросоюз посилить обмеження на криптоінвестиціі росіян всередині блоку у відповідь на проведені владою РФ псевдо-референдуми на окупованих територіях України.

Попереднє обмеження криптовалютних активів в розмірі 10 000 євро буде скасовано. За новими правилами, ця сума може бути скорочена до нуля.

Таким чином влада ЄС прагне зупинити використання цифрових активів для обходу введених проти РФ обмежень на великі банківські перекази.

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