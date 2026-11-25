За перші 5 порушень податкового обліку підприємцям нараховуватимуть штраф у розмірі 1 грн.

Міністерство фінансів представило законопроєкт, який передбачає запровадження сплати податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування при перевищенні визначеного порогу доходів. Відповідний документ передбачає зміни до Податкового кодексу, які мають набути чинності з 1 січня 2028 року.

Згідно із законопроєктом, поріг обов'язкової реєстрації платниками ПДВ (20%) становитиме 85 тис. євро замість нинішнього мільйона гривень. Суму в гривні визначатимуть за офіційним курсом НБУ на 1 січня відповідного року (наразі це приблизно 4,2 млн грн). Виняток передбачений для електронних резидентів (е-резидентів) третьої групи єдиного податку.

Підприємці третьої групи, які перевищать цей поріг, повинні будуть перейти зі ставки єдиного податку 5% на 3% та зареєструватися платниками ПДВ. Для тих, хто не досягне встановленого обсягу операцій і не є платником ПДВ, зберігатиметься ставка 5%.

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Також документ передбачає перехідний період: у першому кварталі 2028 року нові платники ПДВ не нараховуватимуть податкові зобов'язання, не складатимуть податкові накладні та не подаватимуть звітність з ПДВ. Першу декларацію вони мають подати за другий квартал 2028 року.

Податкова автоматично зареєструє підприємців платниками ПДВ з 1 січня 2028 року на підставі даних звітності за 2026-2027 роки. Якщо за результатами 2027 року підстав для реєстрації не буде, її автоматично скасують.

Також законопроєкт передбачає пільгові штрафи за порушення податкового обліку для підприємців, які вперше працюватимуть із ПДВ. За перші п'ять порушень у період із другого до четвертого кварталу 2028 року штраф становитиме 1 грн за кожне.

ПДВ для ФОПів – головні новини

Скасування пільги щодо сплати ПДВ для ФОПів при досягненні певного порогу доходу було однією з умов нової програми МВФ для України.

У квітні тодішня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами консультацій з МВФ заявила, що введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців відкладається. За її словами, Фонд тоді "з розумінням поставився до чутливості питання".

Пізніше повідомлялося, що урядовці та представники Міжнародного валютного фонду перебувають на фінальній стадії обговорення впровадження ПДВ для ФОПів. Тоді розглядали відтермінування впровадження податку до 2027 року.

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