ПДВ для ФОПів буде вже з наступного року: уряд веде перемовини з МВФ, - ЗМІ

Остаточне погодження цього питання відбудеться під час місії МВФ в Києві у травні.

Українські урядовці та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) перебувають на фінальній стадії обговорення впровадження податку на додану вартість (ПДВ) для ФОПів. Як пише Forbes Ukraine, про це повідомило джерело в уряді на умовах анонімності.

Зазначається, що впровадження податку, ймовірно, відтермінують до 2027 року. Остаточне погодження цього питання відбуватиметься під час місії МВФ в Києві у травні.

Також повідомляється, що на зустрічі з керівництвом МВФ урядовці домовилися про посилення заходів для детінізації та протидії, наприклад, дробленню ФОПів для оптимізації податків, контрабанді тютюну, зарплатам "у конвертах" тощо.

Попередня концепція включає як законодавчі зміни, так і покращення роботи контролюючих та антикорупційних органів – податкової, митниці, Бюро економічної безпеки.

Зокрема, пропонується законодавчо закріпити обмеження на виплату мінімальної заробітної плати за певними професіями, якщо це суттєво нижче за ринкову зарплату в цій галузі, застосування санкцій до великого бізнесу, що дробиться і працює через мережу ФОПів, не переходячи на загальну систему.

Скасування пільги щодо сплати ПДВ для фізосіб-підприємців при досягненні певного порогу доходу було однією з умов нової програми МВФ для України. Наприкінці 2025 року Міністерство фінансів опублікувало відповідний законопроєкт.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що зміни у спрощеній системі оподаткування для ФОПів щодо сплати ПДВ при перевищенні певного ліміту будуть, і їх запровадження очікується у 2027 році.

При цьому нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами консультацій з МВФ повідомляла, що наразі введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців відкладається. За її словами, Фонд "з розумінням поставився до чутливості питання" запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів.

