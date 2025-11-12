Міжнародний валютний фонд занепокоєний бюджетними заходами України перед наданням нового кредиту.

Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння щодо низки бюджетних заходів України на тлі початку переговорів між сторонами щодо нового чотирирічного кредитного пакету, який може скласти 8 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

МВФ висуває до українського уряду ряд жорстких вимог. Кредитор вимагає від Києва підвищення цін на газ для населення, скасування пільг для ФОПів та девальвації гривні.

За словами джерел видання, податкові пільги, зокрема для переробної промисловості України та самозайнятих підприємців, викликали занепокоєння в МВФ. Кредитор стверджує, що ці заходи ризикують негативно позначитися на і без того нестабільному фінансовому становищі Києва.

Тож МВФ хоче, щоб Київ скоротив тіньову економіку, яка, за оцінками, становить приблизно понад 30% економічного виробництва, зокрема шляхом усунення можливості податкових пільг для самозайнятих підприємців.

За словами джерел Bloomberg, у міру просування переговорів ще однією з вимог МВФ до Києва буде відмова від практики пільгових цін на газ для споживачів у рамках кроку до лібералізації газового ринку.

Посилені атаки Росії знищили майже 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що спонукало Київ звернутися за додатковою допомогою у розмірі 1,9 мільярда євро (2,2 мільярда доларів) для збільшення імпорту газу протягом зими.

МВФ також продовжує тиснути на владу, щоб вона домагалася швидшої девальвації валюти, що сприятиме зростанню доходів, деномінованих у гривні. Як повідомляло минулого місяця агентство Bloomberg News, посадовці Національного банку України виступають проти цієї пропозиції, яка ризикує викликати обурення громадськості.

Фонд також висловив незгоду з пропозицією надати українцям безкоштовний проїзд залізницею на відстань до 3000 кілометрів за програмою УЗ-3000.

Жорсткі вимоги МВФ до України

Минулого місяця фонд переконав українських чиновників значно збільшити прогнози щодо потреб Києва у фінансуванні. Кредитор оцінив цю цифру приблизно в 65 мільярдів доларів до кінця 2029 року, причому більша частина, ймовірно, знадобиться протягом наступних двох років.

У серпні МВФ висловив занепокоєння щодо податкового законодавства в листі до голови парламентського фінансового комітету Данила Гетманцева.

Переговори з МВФ стали більш терміновими, оскільки країна залежить від міжнародних донорів для фінансування, включаючи фінансування охорони здоров'я та пенсій, щоб внутрішні доходи можна було спрямувати на військові зусилля Києва.

Влада спочатку планувала отримати схвалення МВФ для нової програми до кінця року, але це, ймовірно, відбудеться в січні. МВФ спочатку вимагатиме, аби Європейський Союз виконав план використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки кредитного фінансування України. ЄС планує просунути це в грудні; провал може поставити під загрозу фінансування України з боку МВФ.

Потреби України в зовнішньому фінансуванні

За підрахунками The Economist, тільки в найближчі чотири роки Україні може знадобитися 389 мільярдів доларів зовнішньої підтримки. Головний фінансовий тягар лежатиме на країнах ЄС та Великій Британії, яким знадобиться вдвічі збільшити фінансову допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що кредит МВФ Україні на 8 мільярдів доларів під питанням через повільні дії ЄС щодо росактивів. Європейський Союз спочатку має надати Україні "надійні" фінансові зобов'язання, якими можуть служити в тому числі заморожені активи агресора. Кредитування МВФ, в свою чергу, зазвичай слугує "лакмусовим папірцем" для надання підтримки країні з боку інших кредиторів.

При цьому без російських активів ЄС не зможе задовольнити потреби Києва в фінансуванні, попри те, що розглядає кілька альтернатив, каже УНІАН економіст Олег Пендзин. Для допомоги Україні в наступному році Європа змушена буде використовувати одразу три види джерел, впевнений фахівець.

