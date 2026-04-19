Україна домовилася з МВФ зняти питання про нові податки для ФОПів, - Свириденко

Шукатимуть альтернативні джерела наповнення бюджету в 2027 році.

Наразі введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців відкладається. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами консультацій із Міжнародним валютним фондом.

"МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів – як для суспільства, так і для парламенту. Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ", - повідомила вона в Телеграм.

Свириденко уточнила, що під час весняних зборів у Вашингтоні проводилися численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.

"Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік", - написала прем’єрка.

ПДВ для фізосіб-підприємців – що відомо

Нагадаємо, що Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ у межах поточної програми співпраці. Відповідно до тексту Меморандуму, пакет податкових заходів на 2026–2027 роки включатиме, зокрема, скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів.

Планувалося, що з 1 січня 2027 року ФОПи та юрособи на спрощеній системі повинні будуть реєструватися платниками ПДВ у разі перевищення доходу. Йдеться про ситуацію, коли загальна сума операцій із постачання товарів або послуг за останні 12 календарних місяців перевищує 4 млн грн (без урахування ПДВ). У такому разі реєстрація платником ПДВ стане обов’язковою.

Вас також можуть зацікавити новини: