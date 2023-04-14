Відповідні кошти країна планує виділити в межах довготермінової програми.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив гарні новини за підсумком перемовин з міністром економіки Франції Бруно ле Мером в рамках SpringMeetings2023.

За його словами, Париж готовий надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Про це глава Кабміну написав у Twitter.

"Провів розмову із міністром економіки Франції Бруно ле Мером на полях SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми", - заявив він.

За словами Шмигаля, частина коштів буде спрямована на відновлення.

Підтримка України - останні міжнародні ініціативи

Як повідомляв УНІАН, у березні депутати японського парламенту передали Україні допомогу на 1,2 млн доларів, зібраних з відрахувань від власних зарплат.

Також нещодавно новий пакет допомоги оголосила Німеччина. Йшлося про надання нової зброї для України, зокрема, броньових машин Zetros та DACHS.

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