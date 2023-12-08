Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 39,60 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 11 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,74 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 39,60 грн/євро, тобто гривня послабилася на 10 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,76/36,78 грн/дол., євро - 39,49/39,50 грн/євро.

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Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 8 грудня, знизився на 5 копійок – до 37,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і становить 40,55 грн за євро.

Згідно з оновленим прогнозом аналітиків компанії Dragon Capital, середній курс гривні до долара наступного року очікується на рівні 37,3 грн/дол. в середньому та 39 грн/дол. на кінець року.

Фахівці зазначили, що незначне скорочення резервів НБУ в останні місяці до $38,8 млрд, викликане плановим зменшенням обсягів міжнародного фінансування, не створює загрози для курсової стабільності, адже станом на кінець листопада резерви НБУ були на 36% вищими, ніж на початку року.

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