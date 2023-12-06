У Нацбанку стверджують, що поточний обсяг забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України становили $38,785 млрд. У листопаді вони знизилися на 0,5%, або $188 млн. На початок листопада показник становив $38,973 млрд, повідомляє Нацбанк з посиланням на попередні дані.

В НБУ заначили, що інтервенції для підтримки курсової стійкості та боргові виплати країни значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Упродовж листопада динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників, зокрема операції Нацбанку на валютному ринку. НБУ продав $2,457 млрд та викупив до резервів 3,7 млн, а чистий продаж валюти становив $2,453 млрд.

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Також впливали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду надійшло $2,329 млрд:

макрофінансова допомога від ЄС – $1,636 млрд;

надходження від Світового банку, в тому числі $400 млн під гарантію Великої Британії – 403,8 млн;

від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – $286,9 млн.

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $109,2 млн. Крім того, Україна сплатила $250,3 млн МВФ.

По-третє, на резерви впливала переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У листопаді внаслідок такої переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $283,8 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту, зазначили в НБУ.

Міжнародні резерви України

Міжнародні резерви – високоліквідні активи НБУ в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади. Вони зберігаються в провідних іноземних банках та надійних фінансових інструментах.

У липні 2023 року міжнародні резерви України сягнули рекордного значення у $41,72 млрд. Після цього вони почали знижуватись і зменшуються четвертий місяць поспіль.

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