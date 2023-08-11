Курс долара та євро зріс на 5 копійок.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 11 серпня, послабшав на 5 копійок, - до 37,35 грн за долар (з вчорашніх 37,30 грн). Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 гривень.

Курс готівкового євро у "ПриватБанку" також збільшився на 5 копійок – до 41,45 грн за долар (з вчорашніх 41,40 грн). Продати валюту можна за курсом 40,45 гривень. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

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Як повідомляв УНІАН, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на готівковому ринку залишиться стабільною прогнозованою. Коридор допустимих коливань буде на рівні 37-37,5 грн/долар та 40,7-42 грн /євро.

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За словами Лєсового, спред (різниця між курсом покупки та продажу) залишиться на рівні 0,15-0,25 грн, хоча обмінники інколи розширюють його до 1 грн і більше.

Раніше у НБУ пояснили, що послаблення готівкового курсу гривні останніми днями пов’язане з припиненням роботи "зернового коридору" та російськими обстрілами портової інфраструктури. Однак загалом ситуацію у Нацбанку вважають цілком контрольованою.

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