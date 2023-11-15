Курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 39,39 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 16 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,26 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 39,39 грн/євро, тобто гривня послабшала на 45 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,24/36,26 грн/дол., євро - 39,37/39,39 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 15 листопада, послабшав на 5 копійок – до 37,85 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабився на 20 копійок і становить 40,70 грн за євро.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 15 листопада, подорожчав на 5 копійок – до 37,60 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 40,50 грн за євро.

Згідно з прийнятим законом про державний бюджет України на 2024 рік, курс гривні до долара наступного року очікується на рівні 40,7 грн в середньому. На кінець 2024 року курс прогнозується на рівні 42,1 грн за долар.

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