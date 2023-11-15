Продати долар можна в середньому за курсом 37,40 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 15 листопада, послабшав на 5 копійок – до 37,85 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,40 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабився на 20 копійок і становить 40,70 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 40,00 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,75 грн/дол. (продати долар можна за 37,65 грн), євро – 40,82 грн/євро (курс продажу – 40,40 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на середу, 15 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,32 грн/дол., тобто гривня послабилася на 16 копійок порівняно з сьогоднішнім показником. Офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,94 грн/євро, тобто гривня послабшала на 35 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 14 листопада, послабшав на 5 копійок – до 37,55 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді ж не змінився і становив 40,40 грн за євро.

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