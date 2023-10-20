Курс євро сьогодні складає в середньому 40,60 грн/євро.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 20 жовтня, зміцнився на 2 копійки – до 38,18 грн за долар в середньому по банках.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і складає 40,60 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

Курс валют в Україні

19 жовтня 2023 року "ПриватБанк" оприлюднив свіжий курс. Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні – 37,85 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді ж подешевшав на 5 копійок і становить 40,55 грн за євро.

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Експерт розповів, яким буде курс долара наступного тижня. Як зазначив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня для міжбанку притаманними будуть незначні коливання курсу, які майже збігатимуться зі скасованим фіксованим курсом.

За прогнозом експерта, курс долара в Україні наступного тижня, 23-29 жовтня, перебуватиме у рамках 37,5-38,5 грн/дол.

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