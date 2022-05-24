Гроші в обмін на реформи: як ЄС допоможе відбудувати Україну

Україна кожного дня руйнівної війни зазнає значних економічних збитків, які власними силами покрити не зможе. УНІАН розбирався, коли і як швидко міжнародні партнери допоможуть відбудувати нашу державу та як змусити російських агресорів заплатити за руйнування.

Рівно три місяці Україна бореться у кривавій війні проти путінської Росії, яка несамовито і злочинно здійснила повномасштабне вторгнення на нашу мирну країну. Ведення війни обходиться дуже дорого нашій державі, адже вона ведеться на нашій території.

Мільйони українців виїхали закордон або стали внутрішніми переселенцями, значна частка національного бізнесу не працює, тому велика кількість громадян опинилися без роботи або мають лише часткову зайнятість.

За результатами дослідження Київської школи економіки, загальні втрати економіки, завдані нам під час війни, досягають 600 млрд доларів, а це майже в три рази більше довоєнного валового внутрішнього продукту нашої держави. Іншими словами, щоб відновити отримані на цей час збитки треба мінімум 3-5 роки усі зароблені кошти держави витрачати на відбудову.

У зв’язку з великими додатковими видатками на героїчну армію та соціальну сферу з одночасним зниженням економічної активності громадян зараз є великі проблеми з виконанням державного бюджету.

"Щомісячно Україна потребує до 7 мільярдів доларів на покриття дефіциту державного бюджету", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Аналогічні цифри називає і міністр фінансів Сергій Марченко на офіційних зустрічах з міжнародними партнерами на усіх рівнях, підкреслюючи, що без цих коштів держава не зможе профінансувати усі необхідні видатки.

"Ми перебуваємо у стані сильного стресу, у найгіршому стані. Це питання виживання нашої країни. Нам потрібно заповнити прогалину прямо зараз, щоб залучити необхідне фінансування і виграти цю війну", - говорить Марченко.

Міжнародні друзі та партнери розуміють наші потреби, тому разом із військовою допомогою затверджують для нас програми фінансування на короткострокову перспективу для поточного фінансування державного бюджету, також відбувається активне обговорення можливих сценаріїв фінансування майбутньої відбудови нашої країни після перемоги над загарбниками.

Минулого тижня Європейська комісія ухвалила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою "Відбудувати Україну" на сотні мільярдів євро. Цей документ, у тому числі, згадує російські заморожені активи, які можуть стати важливим джерелом фінансування відбудови. Однак від нашої держави вимагається здійснення ряду важливих кроків.

Дорожня карта реформ

Згідно з ухваленим Єврокомісією документом, відбудова зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років, а кошти, виділені на відновлення, будуть пов'язані із боротьбою з корупцією та суворими умовами щодо проведення реформ, які мають наблизити Україну до ЄС.

У документі також підкреслюється, що під час відбудови повинен діяти принцип "зробити краще, ніж було". Це означає, що нова інфраструктура та будинки мають бути спроектовані так, щоб відповідати жорстким кліматичним вимогам.

"Фінансовий внесок Європейського Союзу має надійти з нової програми бюджету ЄС. Вона має ґрунтуватися на тому, як працює допомога ЄС державам-членам після пандемії коронавірусу. За цією програмою країни-члени повинні подати до Єврокомісії плани реформ та інвестицій" – йдеться в документі.

Згодом Єврокомісія має перевірити запропоновану стратегію і затвердити під неї гранти та позики з низькими відсотками, причому окремі транші будуть прив’язуватися до певних проміжних цілей.

Велике значення у плані надається належному урядуванню, верховенству права, раціональному управлінню фінансами та захисту від корупції та шахрайства.

Гранти Україні можуть бути покриті за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС або за рахунок перерозподілу у межах бюджету. Щодо пільгового фінансування для України, то комісія пропонує фінансувати їх, взявши на себе нові зобов’язання. Потім держави-члени понесуть спільну відповідальність щодо них.

У документі також згадується можливість використання конфіскованих російських активів для фінансування реконструкції. Проте це вважається юридично чутливим питанням.

Виклики та загрози

За словами експертів, які проаналізували ухвалений документ, стратегія Європейського Союзу видається реалістичною, зокрема через великий резонанс та потужну підтримку України.

"План щодо відбудови України обговорюється на найвищих рівнях політичного керівництва: як України, так і Європейського Союзу. Проте питання в іншому: як така масштабна стратегія буде реалізована на практиці. Іншими словами, ця стратегія має сенс за умови, якщо буде політична воля на її виконання", - розповів УНІАН партнер Юридичної групи LCF та керівник практики корпоративного та антимонопольного права Сергій Бенедисюк..

За його словами, в Україні існує багато прикладів, коли важливі реформи гальмувались або залишались виключно на папері через низку суб’єктивних факторів, і це, звісно, негативно впливало на репутацію України та на інвестиційний клімат.

"Важливо, щоб запропонована стратегія була максимально деталізованою, передбачала супроводження та контроль на кожному етапі", - підкреслив експерт.

Також не менш значимою є політична воля щодо неухильного слідування стратегії та тісна взаємодія між органами державної влади в Україні та Європейськими партнерами.

Важливо також, щоб весь механізм державного управління в нашій країні працював у правильному напрямку. Якщо певна гілка влади заблокує виконання стратегії, наша держава знову зазнає репутаційних збитків. Як приклад можна навести складний процес впровадження антикорупційної реформи.

Примусити агресора платити

Точна сума коштів, яку західні союзники зможуть передати на відновлення України з конфіскованих російських активів, наразі невідома. На що точно можна було б розраховувати, це заморожені активи Центробанку РФ за кордоном – там приблизно 300 млрд дол.

За словами експертів, використання заморожених російських активів для відбудови України видається цілком реалістичним. Станом на сьогодні Європейський Союз, Сполучені Штати, Велика Британія та низка інших країн вже розшукують, блокують або конфіскують такі активи.

"Проте попереду ще довгий шлях – між їх блокуванням та подальшим використанням на відбудову України. Мають бути напрацьовані нові правові механізми, як з боку наших західних партнерів та інших країн, які заморозили російські активи, так і з боку самої України. Більш того, потрібний час для того, щоб знайти всі приховані російські статки в офшорних юрисдикціях", - підкреслив партнер Юридичної групи LCF Бенедисюк.

За словами експерта, потрібно також враховувати юридичний та політичний супротив Російської Федерації. Його перспективи в країнах цивілізованого світу виглядають сумнівними, проте окупанти можуть затягнути час. Більш того, в країнах, які є нейтральними або лояльними до Російської Федерації (наприклад, Казахстан та Сербія), це може завадити передачі активів Україні.

"Проте в цілому використання активів РФ на відбудову нашої країни виглядає абсолютно логічним з точки зору справедливості – і не видається чимось нездійсненним з точки зору права. Важливо, щоб політичне керівництво правильно використало надані можливості та не втратило довіру наших партнерів", - зазначив Бенедисюк.

Зараз Україна перебуває у важкій фазі боротьби за свою незалежність проти агресивного сусіда, який посягнув на наші мирні землі. Саме тому наша держава потребує як військової, так і фінансової підтримки - швидкого фінансування для покриття оборонних та соціальних видатків державного бюджету. І ми, дякувати друзям та партнерам, продовжуємо отримувати підтримку у вигляді як макрофінансової, так і гуманітарної допомоги.

Водночас вкрай важливим є вже зараз обмірковувати, обговорювати та ухвалювати ефективні рішення стосовно майбутньої відбудови нашої держави з використанням, у тому числі, конфіскованих російських активів. Це процес ще на початковій стадії, проте ухвалення Єврокомісією стратегічного документу – це важливий крок для початку роботи над механізмом відбудови України з одночасним проведенням необхідних економічних та політичних реформ, які наблизять нас до миру та процвітання у родині Європейського Союзу.

Богдан Слуцький