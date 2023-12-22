Срібні монети в наборі виконані у формі дзвоників.

Національний банк презентував новий набір пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів". Як повідомила прес-служба регулятора, набір із трьох срібних пам’ятних монет продовжує серію "Українська спадщина" та присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.

"Уперше в українській нумізматиці ми обрали для монети форму дзвоника. Адже саме мелодія "Щедрика" нагадує передзвін, а американська версія цієї всесвітньовідомої пісні зветься "Колядка дзвонів". Синергія та єднання двох культур – української та американської – сприяли створенню композиції, яка тепер є символом Різдва в усьому світі", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби. На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою, на аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів, а також рядки з пісні "Щедрик".

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На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором під проводом диригента Олександра Кошиця у 1922 році у Карнеґі-холі, над хором – силует ластівки, яка є головним персонажем пісні. На реверсі двох інших монет зображено стилізовані кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками, що символізує наповнення простору чарівними звуками мелодії колядки.

Реалізація набору пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів" здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами ("Украгазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк" та "ПриватБанк") у 2024 році. Тираж набору – до 5 000 штук.

Пам’ятні монети в Україні

6 грудня 2023 року, у День Збройних Сил України, в Національному банку презентували нову обігову пам’ятну монету "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України".

2 жовтня, з нагоди Дня захисників та захисниць України, в Національному банку презентували нові пам’ятні монети "Захисниці", присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.

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