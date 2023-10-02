Монети виготовлено номіналом 10 грн і 5 грн, зі срібла і з нейзильберу відповідно.

З нагоди Дня захисників та захисниць України в Національному банку презентували нові пам’ятні монети "Захисниці", присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.

Як повідомила прес-служба регулятора, презентував нові монети голова НБУ Андрій Пишний разом із трьома захисницями України: ординатором відділення реанімації та інтенсивної терапії у Головному військовому клінічному шпиталі Міністерства оборони України підполковником Аліною Слободянюк; ветеранкою російсько-української війни Євою Тур; військовослужбовицею Збройних Сил України та волонтеркою Лесею Литвиновою.

"Українські захисниці нарівні з чоловіками ведуть боротьбу з такою ж силою, звитягою та самовідданістю – розвідниці, саперки, снайперки, парамедикині, зв’язківиці…Сьогодні на їх честь та з нагоди Дня захисників та захисниць України ми презентували пам’ятні монети "Захисниці". Дизайн монети чітко демонструє трансформацію, яку пройшли українські жінки до та після початку війни. Жінка, мати, берегиня бере в руки зброю, аби захистити своє", - сказав Пишний.

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За його словами, у структурах Збройних Сил України наразі служить майже 45 тисяч жінок. Серед них дві працівниці Національного банку, а дві – вже демобілізувалися. Всього ж у лавах ЗСУ наразі перебуває 101 працівник НБУ.

На аверсі монет на дзеркальному тлі розміщено символічну композицію, що демонструє відважність та волелюбність українських жінок, втілених в образах матері та захисниці.

На реверсі монет на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українок-захисниць: ліворуч – стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного в косу; праворуч – абриси жіночої фігури в плахті.

Зазначається, що пам’ятні монети "Захисниці" номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 2 500 штук, номіналом 5 гривень – з нейзильберу тиражем до 50 000 штук (у сувенірній упаковці).

Придбати їх можна з 4 жовтня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 500 монет зі срібла та 10 000 монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу. Крім того, з жовтня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", "ПриватБанк") у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Пам’ятні монети в Україні

До Дня Незалежності Нацбанк презентував нові пам’ятні монети.

Національний банк України 29 вересня ввів до обігу пам'ятну монету "Український борщ" номіналом 10 гривень.

Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету на честь українських енергетиків.

В НБУ презентували пам'ятну монету "Воєнна розвідка України". 5 вересня голова Нацбанку Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов презентували пам'ятну монету "Воєнна розвідка України", випуск якої було приурочено до Дня воєнної розвідки.

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